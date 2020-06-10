Монтаж 15-20 минутного видео из исходников

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен17 заявок448 просмотров

Есть видео исходники, из них надо смонтировать видео по тематике трэвел

5 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Giyu
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$14
1 день
Видео сделано четко по ТЗ и в кратчайшие сроки. Спасибо! Буду обращаться в дальнейшем!
Хорошо расписано ТЗ, всегда и быстро отвечает на вопросы, оплата совершенна, жду следующего сотрудничества.

Заявки фрилансеров

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