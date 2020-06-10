Монтаж 15-20 минутного видео из исходников

Нужно создать похожее видео: https://www.youtube.com/channel/UCgO3XsLBQpuR1bmo_4uXHsw/videos Вот примерный сюжет https://ficbook.net/readfic/141658 все точно обговорим в ЛС. Вам нужно сделать само видео с диалогами, для его создания вам нужен будет компьютер, либо просто хороший смартфон ios или ...