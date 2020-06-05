Записать 2 видео отзыва (1-2 минуты) на телефон муж/жен от 35 лет.

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки650 просмотров

Записать 2 видео отзыва (1-2 минуты) на телефон муж/жен от 35 лет. Домашняя обстановка

Требуется записать 2 видео отзыва  о услуге  астролога /экстрасенса – на мобильную камеру, в домашней обстановке. 

Отзыв на 1-2 минуту 

8 usd за два отзыва

5 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Тимофей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Муслим
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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