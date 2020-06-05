Снимать видео обзоры по игре Pubg Mobile

Здравствуйте! Нужны толковые ребята, которые разбираются в игре Pubg Mobile. Задача будет заключаться в следующем, нужно снять видео обзор\гайд на определенную тему в игре pubg Mobile, смонтировать все и выложить на ютуб канал.

Длительность роликов от 1 до 5 минут. В основном это беглые обзоры локаций и нововведений.

Оплата за ролик 500 рублей. Графику и дизайн предоставлю. Объем работы - 20-50 роликов за 2 недели.