Снимать видео обзоры по игре Pubg Mobile

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Закрыт4 заявки418 просмотров

Здравствуйте! Нужны толковые ребята, которые разбираются в игре Pubg Mobile. Задача будет заключаться в следующем, нужно снять видео обзор\гайд на определенную тему в игре pubg Mobile, смонтировать все и выложить на ютуб канал. 

Длительность роликов от 1 до 5 минут. В основном это беглые обзоры локаций и нововведений.

Оплата за ролик 500 рублей. Графику и дизайн предоставлю. Объем работы - 20-50 роликов за 2 недели.

5 лет назад
App_nsk
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Заявки фрилансеров

Саргис
 
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5 отзывов
5 лет назад

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