Необходимо подготовить 25 секундный трейлер для приложения сканера QR кодов. Трейлер должен быть схож с данным референсом: https://drive.google.com/file/d/1fu8tkl9oqesBSN5PV1GOjdrqvxWgq50g/view?usp=sharing Иконку приложения, скриншоты, и тексты мы предоставляем. Для того чтобы удешевить и ускорить ...
Подделка лица на статичном видео
Можно ли на статичное видео, где сидит и играет гитарист, наложить другое лицо ?
И сколько подобное будет стоить ?
Нужно сделать максимально незаметно (на сколько это возможно)
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