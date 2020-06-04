Необходимо подготовить 25 секундный трейлер для приложения сканера QR кодов.

Трейлер должен быть схож с данным референсом:

https://drive.google.com/file/d/1fu8tkl9oqesBSN5PV1GOjdrqvxWgq50g/view?usp=sharing

Иконку приложения, скриншоты, и тексты мы предоставляем.

Для того чтобы удешевить и ускорить производство трейлера, следует использовать пресеты (ассеты), к примеру:

https://videohive.net/item/phantom-hud-infographic/5056658

https://videohive.net/item/data-infographic-plus/3437933

Фоновую музыку следует выбрать с подходящую под видео ряд и имеющую бесплатную ecommerce лицензию. Ее также можно приобрести на стоках и слегка видоизменить.