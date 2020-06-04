Видео для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок571 просмотр

Захват с экрана, выполнение функций сайта. Совмещение видео с спортивными событиями, обзор телеграм канала.

5 лет назад
guest_1591270697733
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Диана
 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Марсель
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Варвара
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
19 отзывов
5 лет назад
Булат
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Андрей
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
5 лет назад
Диаз
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Иван
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Валентина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
5 лет назад
Саргис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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