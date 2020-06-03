Видеомонтаж роликов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт49 заявок1058 просмотров

Необходимо на регулярной основе монтировать ролики с подборками смешных видео

5 лет назад
guest_15884262185006
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Богдан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Егор
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Денис
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгения
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Наталья
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марсель
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марк
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Василий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Диёрбек
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
5 лет назад
Григорий
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Виктор
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Булат
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Руслан
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Саргис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Богдан
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Данил
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ксения
 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виталий
 
49 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Юлия
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
58 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Валерия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ангелина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Александр
 
53 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Борис
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов(-1)
5 лет назад
Егор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
19 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Монтаж ролика для YouTube

    $50

    Требуется специалист для монтажа 10-минутного ролика Мы снимаем: лайфхаки, связанные с творчеством;мастер-классы по декору и аксессуарам;рецепты необычной декоративной косметики;нейл-арт;розыгрыши.Требования: опытный пользователь Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Photoshop;знание основ анимационного дизайна (моушн дизайн).Требования: ...

    Видеомонтаж42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж видео роликов

    Ищем подрядчика на монтаж 30-40 обучающих видео роликов. Длительность каждого от 7 до 20 минут. Около 50 % видео будет непосредственно читающий лекцию, оставшиеся 50% вставки фото, видео и инфографики под голос лектора. Ищем партнеров, ...

    Видеомонтаж44 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Моушен дизайн

    Задача простая  на 26 секундах видео ряда, нужно сделать - цветкор, - стилизацию (объясню на примере) можно решить футажами, - 4 перехода (аккуратно настроить гличи - ...

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Качественные разноплановые видео в большом объеме

    Добрый день. Ищу оператора с готовой базой видео для дальнейшего размещения на стоках. Тематика может быть самой разной, наиболее предпочтительная - трэвел, аэросъемка. Желательно отсутствие в видео людей во избежание модельных релизов.  ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создавать видео для инстаграм постов и сторисов.

    Здравствуйте, для инстаграма нужно создавать видеоролики. Мы предоставляем вам неподготовленные видео и записи с фотосессий. Вам нужно нарезать, собрать и наложить музыкальный фон для этого ролика. Просьба указывать цену за вашу ...

    Видеомонтаж99 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видео стримминг на Amazon

    Необходимо на амазоне собрать и настроить видео стримминг сервис  Максимально просто  Главная задача чтобы сократить время задержки свести к минимуму В день будет стрим на 20 минут  одновременных просмотров до 100 ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад