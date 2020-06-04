Товар http://beltovar.site/ 4 крео. Могут быть видео или сторис. Обязательно скиньте примеры работы, которые уже делали. Для крео есть видео и несколько картинок.
Ищу учителя для работы с видео
Ищу человека, который научит меня за несколько уроков улучшить качество видео для соц сетей. Обрабатывать, нарезать склеивать, редактировать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж17 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо на регулярной основе монтировать ролики с подборками смешных видеоВидеомонтаж49 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно смонтировать промо ролик про турниры по игре MTG, это настольная игра. Все подробности в лс. Цену и время пишите самиВидеомонтаж17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Требуется специалист для монтажа 10-минутного ролика Мы снимаем: лайфхаки, связанные с творчеством;мастер-классы по декору и аксессуарам;рецепты необычной декоративной косметики;нейл-арт;розыгрыши.Требования: опытный пользователь Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Photoshop;знание основ анимационного дизайна (моушн дизайн).Требования: ...Видеомонтаж42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищем подрядчика на монтаж 30-40 обучающих видео роликов. Длительность каждого от 7 до 20 минут. Около 50 % видео будет непосредственно читающий лекцию, оставшиеся 50% вставки фото, видео и инфографики под голос лектора. Ищем партнеров, ...Видеомонтаж44 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать превьюшку видео для YouTube. Пишите цены и предложенияВидеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задача простая на 26 секундах видео ряда, нужно сделать - цветкор, - стилизацию (объясню на примере) можно решить футажами, - 4 перехода (аккуратно настроить гличи - ...Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Ищу оператора с готовой базой видео для дальнейшего размещения на стоках. Тематика может быть самой разной, наиболее предпочтительная - трэвел, аэросъемка. Желательно отсутствие в видео людей во избежание модельных релизов. ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, для инстаграма нужно создавать видеоролики. Мы предоставляем вам неподготовленные видео и записи с фотосессий. Вам нужно нарезать, собрать и наложить музыкальный фон для этого ролика. Просьба указывать цену за вашу ...Видеомонтаж99 заявокЗакрыт5 лет назад