Ищу учителя для работы с видео

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Закрыт24 заявки1219 просмотров

Ищу  человека, который научит меня за несколько уроков улучшить качество видео для соц сетей. Обрабатывать, нарезать склеивать,  редактировать.

5 лет назад
Rzayevag
Гюнай 
39 лет
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Заявки фрилансеров

Максим
 
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21 год
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Вова
 
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Романова
 
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Денис
 
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Булат
 
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Вадим
 
29 лет
5 лет в сервисе
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Валентина
 
24 года
5 лет в сервисе
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Аян
 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Владлен
 
31 год
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Владислав
 
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Был
3 года назад
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