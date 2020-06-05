Дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт17 заявок478 просмотров

Необходимо сделать вступительную заставку к видеоролику и обложки к видео. Пример визуального решения, который нравится тут – 

https://www.youtube.com/channel/UCPbdr08vRs3rH_3thRIVjoQ/featured

Материал для работы:

1)  https://www.youtube.com/channel/UCgY121v-iH0Q1xAqGEtWLSg?view_as=subscriber

2)  www.mikhailov.biz

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smartfieldtomsk
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