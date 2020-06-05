Снять видео

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Закрыт7 заявок656 просмотров

Снять видео на смартфон без лица.

Вам нужно в светлой комнате снять видео на смартфон в хорошем качестве

Инструкция:

Встать перед камерой на расстояние в пару метров и ногтями царапать свои джинсы шорты кофту футболку или рубашку на ваше усмотрение

Как царапать с какой скоростью и в каком направлении двигать руки не важно, я полагаюсь на вашу фантазию)

Разрешается менять позицию двигаться менять ракурс)

Смартфон при съёмке расположите горизонтально , чтоб видео было широкоэкранного формата

длинна видео от 5 - 7 минут

девушка или мужчина не важно, важен сам звук и картинка.

( за качественную работу предусматривается преmия и постоянные заказы )

ВАЖНО! комнате должно быть тихо!

Не должно быть криков , музыки , включённого телевизора, только звук царапанья ткани

Если не получится загрузить видео сюда, загрузите его на яндекс или гугл диск

и передайте ссылку на скачивание

5 лет назад
guest_15913508831791
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