Можно ли на статичное видео, где сидит и играет гитарист, наложить другое лицо ? И сколько подобное будет стоить ? Нужно сделать максимально незаметно (на сколько это возможно)
Снять видео
Снять видео на смартфон без лица.
Вам нужно в светлой комнате снять видео на смартфон в хорошем качестве
Инструкция:
Встать перед камерой на расстояние в пару метров и ногтями царапать свои джинсы шорты кофту футболку или рубашку на ваше усмотрение
Как царапать с какой скоростью и в каком направлении двигать руки не важно, я полагаюсь на вашу фантазию)
Разрешается менять позицию двигаться менять ракурс)
Смартфон при съёмке расположите горизонтально , чтоб видео было широкоэкранного формата
длинна видео от 5 - 7 минут
девушка или мужчина не важно, важен сам звук и картинка.
( за качественную работу предусматривается преmия и постоянные заказы )
ВАЖНО! комнате должно быть тихо!
Не должно быть криков , музыки , включённого телевизора, только звук царапанья ткани
Если не получится загрузить видео сюда, загрузите его на яндекс или гугл диск
и передайте ссылку на скачивание
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