Полный сет для YouTube (аватарка, шапка, интро, аутро)

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Закрыт37 заявок775 просмотров

Привет, я начинающий ютьюбер и стимер, но к сожалению для самостоятельного создания Аватарки, шапки, интро и аутро у меня не хватает опыта, умений и знаний. Как вы наверное поняли они мне и нужны 

5 лет назад
KanderSoY
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