Можно ли на статичное видео, где сидит и играет гитарист, наложить другое лицо ? И сколько подобное будет стоить ? Нужно сделать максимально незаметно (на сколько это возможно)
Полный сет для YouTube (аватарка, шапка, интро, аутро)
Привет, я начинающий ютьюбер и стимер, но к сожалению для самостоятельного создания Аватарки, шапки, интро и аутро у меня не хватает опыта, умений и знаний. Как вы наверное поняли они мне и нужны
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
Снять видео на смартфон без лица. Вам нужно в светлой комнате снять видео на смартфон в хорошем качестве Инструкция: Встать перед камерой на расстояние в пару метров и ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2
Аватарки банеры возможен видео монтаж не дорого и качественноВидеомонтаж12 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать вступительную заставку к видеоролику и обложки к видео. Пример визуального решения, который нравится тут – https://www.youtube.com/channel/UCPbdr08vRs3rH_3thRIVjoQ/featured Материал для работы: 1) https://www.youtube.com/channel/UCgY121v-iH0Q1xAqGEtWLSg?view_as=subscriber 2) www.mikhailov.bizВидеомонтаж17 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо подготовить 25 секундный трейлер для приложения сканера QR кодов. Трейлер должен быть схож с данным референсом: https://drive.google.com/file/d/1fu8tkl9oqesBSN5PV1GOjdrqvxWgq50g/view?usp=sharing Иконку приложения, скриншоты, и тексты мы предоставляем. Для того чтобы удешевить и ускорить ...Видеомонтаж18 заявокЗакрыт5 лет назад
Захват с экрана, выполнение функций сайта. Совмещение видео с спортивными событиями, обзор телеграм канала.Видеомонтаж18 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу человека, который научит меня за несколько уроков улучшить качество видео для соц сетей. Обрабатывать, нарезать склеивать, редактировать.Видеомонтаж24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Товар http://beltovar.site/ 4 крео. Могут быть видео или сторис. Обязательно скиньте примеры работы, которые уже делали. Для крео есть видео и несколько картинок.Видеомонтаж17 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо на регулярной основе монтировать ролики с подборками смешных видеоВидеомонтаж49 заявокЗакрыт5 лет назад