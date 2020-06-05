Видео для ютуба

https://www.youtube.com/watch?v=uLjeU5odX0k&feature=share

Ролик по этому образцу, только без описания команды (в начале), озвучка за мной, в принципе текст будет тот-же поэтому озвучим самими образцу исходного ролика и пришлём файл.

Хотелось бы что-то в твоём стиле, но не агрессивно