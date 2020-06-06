Творческая личность

Здравствуйте!

В этом тексте хочу ответить на следующий вопрос: Чем я буду полезен вам или вашей команде? Я считаю, что вы не пожалеете, если обратите на меня внимание!

Я тот человек, который живёт своим делом, и вкладываться свыше своих рекордов в каждый новый проект - это для меня и цель, и средство расти вверх. Но об уровне моей работы вам лучше всего расскажут результаты. А обо мне как о человеке, о моих качествах (Что я считаю акцентом достойным внимания в сотрудничестве), расскажут следующие факты:

1.Я веду здоровый образ жизни (Правильно питаюсь,не курю и не пью )А значит и задержек с проектом не возникнет

2. Я очень разносторонний человек . Занимаюсь только тем ,что мне нравится .Свыше упомянутый спорт ,видеомонтаж ,фотошоп ,инвестиции и бизнес )

3. Я участвовал в создании видеороликов для рекламы в Instagram/YouTube и многих других социальных площадок.Также работаю с YouTube блоггерами.

4.Я уже несколько лет самостоятельно зарабатываю творчеством и упорством

Как вы поняли, свою жизнь я посвятил творчеству и развитию. Я подхожу комплексно к каждому проекту, за который берусь, отражаю в нём свои ценности, эмоции, смысл. Умею продумывать и прорабатывать проекты до мелочей.

Уверенно работаю в таких программах ,как :

•Adobe Photoshop

•Adobe After Effects 2019

•Adobe Premier Pro 2019

Я стремлюсь находить заказы, в которые буду вкладываться на все 1000 из 100 процентов! Готов обучаться новому, всему что мне поможет максимально быть полезным вам, открыт возможностям и хочу усиленно развиваться в командной работе, в преодолении препятствий на пути к ошеломительному результату!

Буду безумно рад, если вы дадите шанс показать свои лучшие стороны, помочь вам в вашем деле.

Меня зовут Артём Толмачев , мне 20 лет. (Псевдоним TiMON)

И я готов творить.

Вот где вы можете посмотреть мои работы :

https://vimeo.com/user114358196