Нужно написать видеокурс по заданной теме для блока в рамках обучающего онлайн-курса. Курс будет для новичков - личных помощников с универсальными знаниями, но так чтобы они по теме блока могли делать уже какие-то завершённые простые ...
Создание видео в программе, без съемки.
https://www.youtube.com/channel/UCgO3XsLBQpuR1bmo_4uXHsw/videos
Вот примерный сюжет https://ficbook.net/readfic/141658 все точно обговорим в ЛС.
Вам нужно сделать само видео с диалогами, для его создания вам нужен будет компьютер, либо просто хороший смартфон ios или android.
Программу можно скачать здесь - https://lunime.itch.io/gacha-life
Программу для монтажа можно использовать KineMaster (для смартфонов)
Как создавать такие видео, можно изучить на ютуб по запросу "Gacha Life уроки".
Делать такое не очень трудно, но у вас должно быть время на создание.
Сколько длительностью выйдет видео не знаю, ну пишите цену за минуту видео.
Жду реальных цен от Вас, спасибо!
Заявки фрилансеров
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