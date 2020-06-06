Создание видео в программе, без съемки.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок1609 просмотров

Нужно создать похожее видео:

https://www.youtube.com/channel/UCgO3XsLBQpuR1bmo_4uXHsw/videos

Вот примерный сюжет https://ficbook.net/readfic/141658 все точно обговорим в ЛС.

Вам нужно сделать само видео с диалогами, для его создания вам нужен будет компьютер, либо просто хороший смартфон ios или android.

Программу можно скачать здесь - https://lunime.itch.io/gacha-life

Программу для монтажа можно использовать KineMaster (для смартфонов)

Как создавать такие видео, можно изучить на ютуб по запросу "Gacha Life уроки".

Делать такое не очень трудно, но у вас должно быть время на создание.

Сколько длительностью выйдет видео не знаю, ну пишите цену за минуту видео.

Жду реальных цен от Вас, спасибо!

AndroidiOS
5 лет назад
Canine
Иван 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

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