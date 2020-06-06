Нужен монтаж

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен3 заявки264 просмотра

Нужна обработка видео,добавление анимации к ролику,склейка,нарезка,добавление музыки без авторских прав,отпишите по поводу вашей средней цены за такое

5 лет назад
vladdmitrov
Дмитров 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

avererys
Артём 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

avererys
Артём 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Леонид
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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