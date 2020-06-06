Для видео блога сделать видео ролик, примеры роликов можно посмотреть на канале! К длительности до 12 мин. Смонтировать в логической цепочке
Убрать водяные знаки из видео
Нужно Убрать водяные знаки из видео
Заявки фрилансеров
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