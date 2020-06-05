Нам необходимо сделать 10-минутные видеокомиксы. В каждом видео 12 сцен. В одной сцене по 3-4 фрейма. Кадр рассчитан на 30-40 секунд.

Что обязательно должно быть:- качественный лайн;- покраска;- тени;- интересная композиция кадра и расстановки фреймов;- яркие эмоции у

персонажей.Чего быть не должно:- не должно быть видно какого-либо

интерфейса.