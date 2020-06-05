Видеокомиксы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок808 просмотров

Нам необходимо сделать 10-минутные видеокомиксы. В каждом видео 12 сцен. В одной сцене по 3-4 фрейма. Кадр рассчитан на 30-40 секунд.

Что обязательно должно быть:- качественный лайн;- покраска;- тени;- интересная композиция кадра и расстановки фреймов;- яркие эмоции у

персонажей.Чего быть не должно:- не должно быть видно какого-либо

интерфейса.

5 лет назад
Lerko
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5 лет в сервисе
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3 года назад

Заявки фрилансеров

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