Съемка, монтаж и цветовая коррекция видео. Работа со звуком. Создание визуальных и звуковых эффектов.
Съемка, монтаж, цветовая и аудио коррекция. Работаю в пакете adobe, а так же Davinci resolve и Fusion.
Ознакомится более подробно с моей деятельностью вы можете на сайте https://abproduction.net
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8-(928)-044-11-34;
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Портфолио
- Видео для инстаграма356 просмотров
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- Гриша Ивко - В снеге266 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
4 года назад
Александр - это профессионал своего дела, кто прочтёт ваше ТЗ и сделает ещё лучше ю! Большое спасибо за сотрудничество, теперь за монтажом только к вам !
Ответный отзыв
Анастасия, порядочный и обязательный заказчик. Своевременная конструктивная критика, отсутствие организационных проблем. Работать приятно и в удовольствие!
$4
10 баллов
4 года назад
Александр, спасибо за проделанную работу. Задача выполнена качественно и в обозначенные сроки. Результат превзошёл все мои ожидания. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Адекватнейший заказчик. Все четко. Спасибо за заказ.
$10
10 баллов
4 года назад
Спасибо Александру за оперативную работу! Все выполнено как планировалось, с учетом всех пожеланий. Компетентный человек, рекомендуем всем. Будем обращаться еще!
Ответный отзыв
Отличный заказчик с которым приятно работать! Предоставил более чем, полное и понятное ТЗ, четко поставленные задачи. Рад буду дальнейшему сотрудничеству.
$9
10 баллов
4 года назад
Александр прекрасно справился с задачей, сделав все правки, которые были обозначены в процессе, благодарю
Ответный отзыв
Андрей хороший и приятный заказчик! Быстро сориентировал по заданию, предоставил весь необходимый для работы материал и своевременно оплатил работу. Рекомендую! ))
$32
10 баллов
4 года назад
Александр - отличный исполнитель, всегда на связи, на пожелания реагирует моментально. Ролик всем очень понравился. Огромное спасибо за проделанную работу!!!
Ответный отзыв
Брал задание у данного заказчика и должен сказать все прошло на высшем уровне! Получил грамотно составленное ТЗ, а также обещанную оплату без каких-либо задержек! С уверенностью рекомендую Максима к сотрудничеству!
Видеомонтаж
7 отзывов
$8/час
от $14от 1 дня
нет рейтинга