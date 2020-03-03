ABproduction

Александр ABproduction

 
34 годаРоссия/Краснодар
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Съемка, монтаж и цветовая коррекция видео. Работа со звуком. Создание визуальных и звуковых эффектов.

Съемка, монтаж, цветовая и аудио коррекция. Работаю в пакете adobe, а так же Davinci resolve и Fusion.

Ознакомится более подробно с моей деятельностью вы можете на сайте https://abproduction.net

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8-(928)-044-11-34;

https://t.me/alxbonda

https://abproduction.net

[email protected]

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Отзывы заказчиков
Perfect2020
Анастасия 
38 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Монтаж ролика
Александр - это профессионал своего дела, кто прочтёт ваше ТЗ и сделает ещё лучше ю! Большое спасибо за сотрудничество, теперь за монтажом только к вам !
Анастасия, порядочный и обязательный заказчик. Своевременная конструктивная критика, отсутствие организационных проблем. Работать приятно и в удовольствие!
Ответный отзыв
guest_15904253287017
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Редактирование видео
Александр, спасибо за проделанную работу. Задача выполнена качественно и в обозначенные сроки. Результат превзошёл все мои ожидания. Буду обращаться ещё.
Адекватнейший заказчик. Все четко. Спасибо за заказ.
Ответный отзыв
Zels
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сделать субтитры к ролику + нанести вотермарк
Спасибо Александру за оперативную работу! Все выполнено как планировалось, с учетом всех пожеланий. Компетентный человек, рекомендуем всем. Будем обращаться еще!
Отличный заказчик с которым приятно работать! Предоставил более чем, полное и понятное ТЗ, четко поставленные задачи. Рад буду дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
PrazdnikON
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$9
10 баллов
4 года назад
Сделать видео заставку (футаж)
Александр прекрасно справился с задачей, сделав все правки, которые были обозначены в процессе, благодарю
Андрей хороший и приятный заказчик! Быстро сориентировал по заданию, предоставил весь необходимый для работы материал и своевременно оплатил работу. Рекомендую! ))
Ответный отзыв
v-max56
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$32
10 баллов
4 года назад
Фотоколлаж (слайд-шоу)
Александр - отличный исполнитель, всегда на связи, на пожелания реагирует моментально. Ролик всем очень понравился. Огромное спасибо за проделанную работу!!!
Брал задание у данного заказчика и должен сказать все прошло на высшем уровне! Получил грамотно составленное ТЗ, а также обещанную оплату без каких-либо задержек! С уверенностью рекомендую Максима к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Видеомонтаж
7 отзывов
$8/час
от $14от 1 дня
нет рейтинга