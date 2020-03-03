Съемка, монтаж и цветовая коррекция видео. Работа со звуком. Создание визуальных и звуковых эффектов.

Съемка, монтаж, цветовая и аудио коррекция. Работаю в пакете adobe, а так же Davinci resolve и Fusion.

Ознакомится более подробно с моей деятельностью вы можете на сайте https://abproduction.net

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8-(928)-044-11-34;

https://t.me/alxbonda

https://abproduction.net

[email protected]