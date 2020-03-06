Сделать субтитры к ролику + нанести вотермарк

Здравствуйте!

Есть видеоролик на 2:15 мин, текст в письменном виде так же есть - нужно отредактировать ролик, добавив субтитры + вотермарк. Так же в конце ролика нужно будет немного скреативить, сделав 20 секундный проигрыш со стрелкой вниз с фразой "ПОЛУЧИТЬ СЕЙЧАС" ) Примеры покажу реализации, обсудим как эту заглушку можно сделать.