Сделать субтитры к ролику + нанести вотермарк

ВидеомонтажЗавершен20 заявок364 просмотра
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Здравствуйте!

Есть видеоролик на 2:15 мин, текст в письменном виде так же есть - нужно отредактировать ролик, добавив субтитры + вотермарк. Так же в конце ролика нужно будет немного скреативить, сделав 20 секундный проигрыш со стрелкой вниз с фразой "ПОЛУЧИТЬ СЕЙЧАС" ) Примеры покажу реализации, обсудим как эту заглушку можно сделать. 

4 года назад
Zels
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ABproduction
Александр 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$10
1 день
Спасибо Александру за оперативную работу! Все выполнено как планировалось, с учетом всех пожеланий. Компетентный человек, рекомендуем всем. Будем обращаться еще!
Отличный заказчик с которым приятно работать! Предоставил более чем, полное и понятное ТЗ, четко поставленные задачи. Рад буду дальнейшему сотрудничеству.
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