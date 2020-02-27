Оформление канала на YouTube

ВидеомонтажЗакрыт8 заявок555 просмотров
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Уважаемые коллеги,

Стоит задача оформить канал на YouTube https://www.youtube.com/channel/UCkr9G6wCZHMje90vwVCH2Pw в том числе разработать video thumbnails под уже имеющиеся видео.

Прошу в заявке прислать точную стоимость и срок работы а также ссылки на каналы с которыми Вы работали.

4 года назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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