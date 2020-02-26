Создать видео отзывы выездной сервис химчистки

Нужно 5 видеоотзывов о курсах о похудении отженщин. Женщины должны быть разных возрастов, например 24, 29, 32, 37, 42 года. Ну и естественно, по конституции должны быть худенькие. Также от них нужно письменное разрешение на использование этого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
уверенно не читать по бумажки сценарий предоставляется
нужно 2 образа склеить видео выложить на ютюб
лучшее видео будет участвовать в рекламе и выложим на сайте
также лучшему исполнителю будет предложено постоянная работа ведение блока
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