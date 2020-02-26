Смонтировать видео и почистить шумы

ВидеомонтажЗавершен7 заявок263 просмотра
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Необходимо сегодня смонтировать примерно 1,5 часовое видео из трёх фрагментов, а также почистить шумы и сделать звук более приятным. Срок - 24 февраля.

4 года назад
Polina999
Полина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Выбранный исполнитель
youarstudio
40 летМолдова
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
4 года назад
$25
1 день
Быстро, чётко, идеально качественно. Рекомендую Юрия на 100%!
Спасибо за сотрудничество и доверия. Оплата была вовремя. Полина всегда на связи, четко ставит задачу. Очень доброжелательная и приятная в общение! Рекомендую к сотрудничеству!
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