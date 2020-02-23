Написать сценарий для продающего ролика в ютуб

нужен специлист который проконсультирует и поможет написать текст (или сам напишет текст) для ролика на ютуб.

что это за ролик ? это ролик, который будет показываются в проплаченной рекламе (где первые 5 секунд обязательно, а потом можно пропустить). он должен вести на посадочную страницу. необходимо знать все шаги правильной презентации которые ведут к переходу на лендинг и записи на бесплатный вебинар.

тематика - трансформационные тренинги.

адрес моего сайта - ruhappiness.com

тематика ролика - убирание(нейтрализация\освобождение от) шаблонов мышления