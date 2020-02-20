Смонтировать видео

Доброго времени суток! Нужно сделать динамическую видео заставку. Чтобы логотип и текст не просто вылетали со всех сторон, нужно немного мультипликации. С тестом все просто, а вот логотип желательно чтобы немного ожил, глобального ничего не ...
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Нужно из коротких видео 30 штук, смонтировать одно длинное видео. Весит 6гб, продолжительность 36 минут. Особых наворотов не требуется, просто склеить, сделать несколько переходов.
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