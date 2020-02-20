Смонтировать видео

$20
ВидеомонтажЗакрыт69 заявок1181 просмотр
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Нужно из коротких видео 30 штук, смонтировать одно длинное видео. Весит 6гб, продолжительность 36 минут. Особых наворотов не требуется, просто склеить, сделать несколько переходов. 

4 года назад
Blacksmith1
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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