Монтаж видео и моушн

Монтаж видеоролика для youtube 4k примерно такого содержания [url=https://www.youtube.com/watch?v=D56qpTIJ7_o]https://www.youtube.com/watch?v=D56qpTIJ7_o[/url] Оплата через Paypal
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Здравствуйте. Ищу специалиста для монтажа видео и создания моушн анимации для него.
Будет предоставляться текст ролика, озвучка и видео говорящей головы на зелёном или другом фоне. Нужно будет собирать ролики.
Итоговый результат должен быть похож на что-то среднее между:
https://www.facebook.com/pg/nasdaily/videos/ из стоковых видео и моушином от Арзамаса как тут https://www.youtube.com/watch?v=R1YZ9z3D3Jw
Длина роликов от 1 до 3 минут.
Указывайте пожалуйста стоимость работы и ссылку на ваши работы.
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