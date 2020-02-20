Монтаж видео и моушн

ВидеомонтажЗакрыт17 заявок284 просмотра
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Здравствуйте. Ищу специалиста для монтажа видео и создания моушн анимации для него.

Будет предоставляться текст ролика, озвучка и видео говорящей головы на зелёном или другом фоне. Нужно будет собирать ролики.

Итоговый результат должен быть похож на что-то среднее между:

https://www.facebook.com/pg/nasdaily/videos/ из стоковых видео и моушином от Арзамаса как тут https://www.youtube.com/watch?v=R1YZ9z3D3Jw

Длина роликов от 1 до 3 минут.

Указывайте пожалуйста стоимость работы и ссылку на ваши работы.

4 года назад
kozloff
Антон 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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