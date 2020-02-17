Нужен сценарист для создания обучающего видео

По примеру https://www.youtube.com/watch?v=wJq5AQoc0ac&feature=emb_logo Нужно много таких видео, для каждого магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сценарист для создания сценария обучающего видео, умение сходу понимать тему, понимание , что такое обучающее видео, тему сообщу лично, проект на 40 серий по 5 мин
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