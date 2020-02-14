20-секундный ролик

Всем привет! Нужно срочно сделать 15-20 коротких (минута-полторы) видео-скетчей на тему финансовой грамотности для социального проекта. Наполнение известно и будет передано исполнителю. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарезать несколько видео, склеить в один ролик,вставить несколько фраз и ссылок на фоне черного экрана. Наложить голос.
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