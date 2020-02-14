20-секундный ролик

ВидеомонтажЗакрыт31 заявка304 просмотра
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Нарезать несколько видео, склеить в один ролик,вставить несколько фраз и ссылок на фоне черного экрана. Наложить голос.

4 года назад
guest_15818872503565
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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