Видеомонтаж

ВидеомонтажЗавершен8 заявок574 просмотра
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Всем привет. Нужно сделать фрагмувик, качественно и красиво)

Нарезка примерно минута, также вставить готовое интро в начало.  Саундтрек - Portwave - show me love

Срок выполнение до этого воскресенье, уж срочно надо. 

4 года назад
haruno
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
kirill525
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
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