Смонтировать 10-15 минутный влог. Исходные материалы: https://drive.google.com/open?id=1u0Y6IBBLxnG1KlWRPaKH8ny3pVu0CfQA ТЗ для монтажа: https://drive.google.com/open?id=1B5hvMZiMdnZLaXgmcDuW0J6XwYrVhdvV Пример видео сторонний: https://www.youtube.com/watch?v=7OwAu40Px-0&t=648s
Нужно смонтировать видеопрезенацию(звуковая дорожка готова длт. 5 мин)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно смонтировать 5-ти минутную видеопрезентацию для студента,звуковая дорожка полностью записана и готова,материал в текстовом виде нужно преподнести в слайдах,текст я вам скину,на выполнение заказа выделяю 2-3 дня.Бюджет 500р.
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