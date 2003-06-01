Записать видеоотзыв

Тематика - полиэтиленовая упаковки (пленка, стрейч, скотч, пакеты и мешки)

Возраст +35 лет или же внешний вид на этот возраст

Съемка на хорошую камеру телефона или же на обычную камеру (даже лучше на просто камеру)

Компания - Мебельная фабрика Звезда

1. Отзыв на русском языке, на хорошем русском языке (без акцента, цоканий и т.д.)

2. Продолжительность от 30 до 45 секунд (возможно чуть больше, чтобы все выглядило естественно)

3. Снимать горизонтальной съемкой, на видео не должно быть никаких названий программы по

монтажу или типа того.

4.Никаких технических косяков - вроде зависания звука, мерцания или дерганья

5.Внешний вид человек - директор ИП - представительский вид, костюм атрибуты представительского вида. Директор сидит за столом. На столе монитор, всякая канцелярия, стопка каких-то бумаг (договоров допустим) + ролик черных полиэтиленовых мешков для мусора(без этикетки).

6.Суть отзыва - довольство сотрудничества с компанией.

В прикрепленном документе - скрипт отзыва. Допускается небольшая импровизация в ролике (но она не должна быть через чур вычурная)

Если есть какие-то предложения, пишите - обсудим