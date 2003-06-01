Видеопрезентация в Москве

ВидеомонтажЗакрыт1 заявка162 просмотра
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Нужен профессионал по сьемке видео и обработки с различными эфектами в видеопрезентацию! ролик не больше 2 минут. в Москве. Видимо нужна будет личная встреча и сьемка.

4 года назад
CosaOstra
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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