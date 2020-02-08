Требуется монтаж видеообзоров товаров для интернет-магазина

Интернет-магазину детских игрушек требуется монтаж видеообзоров товаров для размещения на Youtube и в соцсетях.

Есть видеоролики с обзорами игрушек. На видео видны только стол, руки модели и игрушка.

Нужно смонтировать ролики для постов в instagram, вконтактеи на Youtube.

Нужно:

1. сделать нарезку (исходник может бытьпродолжительностью от 1 до 10 минут). Результат должен быть для ютуб и вконтакте не более 2 минут, для инстаграм не более 1 минуты.

2. поставить заставку в начало и в конец ролика

3. добавить закадровый текст (2-3 вставки с комментариями,что делает модель)

4. добавить простейшие эффекты

5. если необходимо, сделать цветовую коррекцию и увеличить темп ролика.

6. добавить музыку (предоставляем)

7. добавить водяные знаки

8. сделать 3 версии ролика: для ютуб, инстаграм, соцсетей(отличаются продолжительностью и заставками)

9. исходники и результаты закачать на файлобменник.

Желательно если вы будете делать видеомонтаж в программе Movavi.

Сейчас есть 15 видео для монтажа.

Интересует цена за один (будем смотреть на результат) и на всю серию, если подойдет исполнение. Далее возможно продолжение сотрудничества.

В заявке пришлите ссылки на смонтированные Вами видеоролики(желательно с товарными обзорами).

ВАЖНО! Чтобы правильно сделать нарезку, нужно быть в теме.Тема у нас - игрушки для детей дошкольного возраста. Никаких

голосовых комментариев в ролике нет. Так что предпочтительно чтобы монтаж

делала женщина - будет проще понять, что происходит в переданном видео.