Требуется монтаж видеообзоров товаров для интернет-магазина

Здравствуйте. Есть 25 разновидностей товаров, нужно смонтировать красиво всего лишь 15 секундное рекламное видео. Видео нужно для истории Вконтакте. Есть каталог из 25 товаров примерно, можно придумать какие то красивые смены фотографий или что нибудь креативное. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазину детских игрушек требуется монтаж видеообзоров товаров для размещения на Youtube и в соцсетях.
Есть видеоролики с обзорами игрушек. На видео видны только стол, руки модели и игрушка.
Нужно смонтировать ролики для постов в instagram, вконтактеи на Youtube.
Нужно:
1. сделать нарезку (исходник может бытьпродолжительностью от 1 до 10 минут). Результат должен быть для ютуб и вконтакте не более 2 минут, для инстаграм не более 1 минуты.
2. поставить заставку в начало и в конец ролика
3. добавить закадровый текст (2-3 вставки с комментариями,что делает модель)
4. добавить простейшие эффекты
5. если необходимо, сделать цветовую коррекцию и увеличить темп ролика.
6. добавить музыку (предоставляем)
7. добавить водяные знаки
8. сделать 3 версии ролика: для ютуб, инстаграм, соцсетей(отличаются продолжительностью и заставками)
9. исходники и результаты закачать на файлобменник.
Желательно если вы будете делать видеомонтаж в программе Movavi.
Сейчас есть 15 видео для монтажа.
Интересует цена за один (будем смотреть на результат) и на всю серию, если подойдет исполнение. Далее возможно продолжение сотрудничества.
В заявке пришлите ссылки на смонтированные Вами видеоролики(желательно с товарными обзорами).
ВАЖНО! Чтобы правильно сделать нарезку, нужно быть в теме.Тема у нас - игрушки для детей дошкольного возраста. Никаких
голосовых комментариев в ролике нет. Так что предпочтительно чтобы монтаж
делала женщина - будет проще понять, что происходит в переданном видео.
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