Монтаж видео с отпуска.

Был в отпуске, снимал немного видео, хотелось бы получить на выходе небольшой ролик о путешествии, но нет времени сесть самостоятельно за монтаж.

Материалы:

48 файлов

Общая продолжительность 50 мин.

Требования к ролику:

Продолжительность ~ 2-5 мин.

Приветствуется использование необычных эффектов как в склейке, так и в обработке.

Потребуется согласовать музыкальную композицию.