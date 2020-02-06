монтаж видеоролика для youtube примерно такого содержания [url=https://www.youtube.com/watch?v=D56qpTIJ7_o]https://www.youtube.com/watch?v=D56qpTIJ7_o[/url]
Ищем специалиста по 3D-анимации, компоузингу, видеодизайну!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в завершении фан-фильма по настольной игре "Тайны Аркхэма" (по Вселенной Г.Ф.Лавкрафта).
- К ногам персонажа подползают щупальца и наползают на ботинки. Примерно 150 кадров
Проект некоммерческий. Гонорар символический. С нашей стороны указание в титрах фильма, посты благодарности в пабликах.
Спасибо за поддержку!
Здесь можно почитать о проекте: vk.com/arkhamfilm
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