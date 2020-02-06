Ищем специалиста по 3D-анимации, компоузингу, видеодизайну!

Нужна помощь в завершении фан-фильма по настольной игре "Тайны Аркхэма" (по Вселенной Г.Ф.Лавкрафта).

- К ногам персонажа подползают щупальца и наползают на ботинки. Примерно 150 кадров

Проект некоммерческий. Гонорар символический. С нашей стороны указание в титрах фильма, посты благодарности в пабликах.

Спасибо за поддержку!

Здесь можно почитать о проекте: vk.com/arkhamfilm