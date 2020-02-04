Необходимо разработать видеоролик 30 секундный

ВидеомонтажЗакрыт21 заявка275 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нам необходимо оперативно быстро и качественно разработать видеоролик 30 секунд для Юридической компании.

Работать до полного утверждения заказчика.

Все подробности опишу реальному исполнителю.

Заранее благодарим.

4 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
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