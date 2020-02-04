Нужно будет играть в разные игры и записывать все это в хорошем качестве. Примерно по 10-15 минут. Также умение находить взломанные версии игр.
Сделать семь видео нарезок с конкурса, а также два с IT - форума.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно смонтировать видео, желательно иметь при себе опыт работы и по фотошопу. Все видео предоставляю в директ. Цена ТОЛЬКО после выполнения всех видео!!!
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