Нужно будет играть в разные игры и записывать все это в хорошем качестве. Примерно по 10-15 минут. Также умение находить взломанные версии игр.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать анимационный ролик
Длительность от 4 до 7 минут
Цена за видео примерно 200дол США
Примеры
https://www.youtube.com/watch?v=saUn5kiro6k&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=ZyEXqCvpw98&t=11s
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