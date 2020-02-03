Создать анимационный ролик

$200
ВидеомонтажЗакрыт14 заявок332 просмотра
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Создать анимационный ролик

Длительность от 4 до 7 минут

Цена за видео примерно 200дол США

Примеры

https://www.youtube.com/watch?v=saUn5kiro6k&t=24s

https://www.youtube.com/watch?v=ZyEXqCvpw98&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=QwHyK6a1xEk&t=35s

4 года назад
guest_15689029265592
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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