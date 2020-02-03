Видео-монтаж/ видео-дизайн

Вот пример и уровень, который мы хотим.

https://videohive.net/item/glitch-opener/20863251?s_rank=2&_ga=2.56237421.758374469.1575968716-1426192915.1573558547

Можно купить шаблон на видеохайве и его подкрутить с нашим видеорядом, можно с нуля эффекты сделать.

В любом случае ролик должен получится драйвовым, с большим количеством уместных эффектов и музыкой.

Ребят, кто такое делал - давайте работать )