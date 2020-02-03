Нужно будет играть в разные игры и записывать все это в хорошем качестве. Примерно по 10-15 минут. Также умение находить взломанные версии игр.
Создание и монтаж видео-отзывов и презентаций онлайн сервиса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Требуется видео монтажер для создания видео-отзыва\презентации для сервиса по изучению иностранных языков.
Хронометраж ролика - до 3х мин.
Вашей задачей будет :
- написать короткий сценарий (по примеру)
- сделать захват экрана пользования сервисом
- записать голос по вашему сценарию и смонтировать
Пример того, что должно получиться - https://yadi.sk/i/H52Kw6q_M9OAqg
Оплата за ролик 1000р
Общение и полное ТЗ по данной задаче у нас проводится в Bitrix24, по этому от кандидатов, готовых приступить к ознакомлению с тз и выполнению задания мне требуется актуальная электронная почта, для приглашения в Битрикс
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