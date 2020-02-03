Создание и монтаж видео-отзывов и презентаций онлайн сервиса

Добрый день! Требуется видео монтажер для создания видео-отзыва\презентации для сервиса по изучению иностранных языков.

Хронометраж ролика - до 3х мин.

Вашей задачей будет :

- написать короткий сценарий (по примеру)

- сделать захват экрана пользования сервисом

- записать голос по вашему сценарию и смонтировать

Пример того, что должно получиться - https://yadi.sk/i/H52Kw6q_M9OAqg

Оплата за ролик 1000р

Общение и полное ТЗ по данной задаче у нас проводится в Bitrix24, по этому от кандидатов, готовых приступить к ознакомлению с тз и выполнению задания мне требуется актуальная электронная почта, для приглашения в Битрикс