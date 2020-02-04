Создание анимационного видеоролика

Надо смонтировать музыкальный клип. Снимали на стационарные камеры, по-этому, надо добавить «движения» ( наезды и тд) состав в клипе: 3 гитары + голос (все я), вот кусочек съёмок: [url=https://youtu.be/G_B3XnbxvUM]https://youtu.be/G_B3XnbxvUM[/url] вот мои видео, которые нравятся: [url=https://youtu.be/WxyKwHmV8Us]https://youtu.be/WxyKwHmV8Us[/url] [url=https://youtu.be/oj0cQBCqwdQ] https://youtu.be/oj0cQBCqwdQ[/url] это мой канал: [url=https://www.youtube.com/user/AdriannaMusic1]https://www.youtube.com/user/AdriannaMusic1[/url] Важно! Я бы ...
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Надо создать анимационный поздравительный корпоративный видеоролик к 23 февраля. Длительность 15-20 сек.
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