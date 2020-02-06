Записать видеообзор статьи

Уважаемые коллеги,

На базе статьи: https://vc.ru/legal/104965-izmenenie-zakona-o-personalnyh-dannyh-shtrafy-po-152-fz-v-2020-tolko-vyrastut-kak-ne-stat-klientom-roskomnadzora необходимо сделать видеообзор (с говорящей головой). В задачу исполнителя также входит адаптация текста под формат видео но с сохранением ключевого смысла и информации и минимальный монтаж.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы а также прямые ссылки на Ваши ролики на YouTube