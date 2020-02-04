Оформить видео на ютубе (теги, описание)

Надо смонтировать музыкальный клип. Снимали на стационарные камеры, по-этому, надо добавить «движения» ( наезды и тд) состав в клипе: 3 гитары + голос (все я), вот кусочек съёмок: [url=https://youtu.be/G_B3XnbxvUM]https://youtu.be/G_B3XnbxvUM[/url] вот мои видео, которые нравятся: [url=https://youtu.be/WxyKwHmV8Us]https://youtu.be/WxyKwHmV8Us[/url] [url=https://youtu.be/oj0cQBCqwdQ] https://youtu.be/oj0cQBCqwdQ[/url] это мой канал: [url=https://www.youtube.com/user/AdriannaMusic1]https://www.youtube.com/user/AdriannaMusic1[/url] Важно! Я бы ...