Необходимо скачать видеоролики (формат - Vimeo и vgc-player html5 api)

Здравствуйте! Нужно создать анимационный ролик с озвучкой на иврите для рекламы веб-сервиса. Ролик будет около 3 минут. В нем должен быть персонаж, от имени которого выполняется повествование о сервисе, рассказываются его преимущества и возможности. В ролике ...