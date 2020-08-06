Необходимо скачать видеоролики (формат - Vimeo и vgc-player html5 api)

ВидеомонтажЗавершен1 заявка3434 просмотра
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Необходимо скачать 4 видеоролика( который находится в формате:в приложении к сообщению). Например вот этот ролик :  https://edu.artemmazur.ru/teach/control/stream/view/id/69735890

А так же скачать 33  ролика,находящиеся на сайте  в формате Vimeo. Доступы к сайту дам.

HTML
4 года назад
perepaul
57 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Vladimir_ZH
Владимир 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$24
1 день
Владимир выполнил задачу быстро и качественно. Многие фрилансеры ( в переговорах ) не могли дать гарантию на результат , не знали смогут ли выполнить задание, а Владимир оказался настоящий мужик : cказал-сделал. Рекомендую. Сам впредь с такими задачами буду обращаться только к нему !
Отличный заказчик, всем рекомендую. Четко описал суть задачи, быстро проверил результат. Спасибо
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