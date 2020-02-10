Записать видеоотзыв

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ВидеомонтажЗавершен1 заявка218 просмотров
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Возраст до 30 лет - или внешний вид на этот возраст

Съемка на камеру телефона - но нормальное качество (горизонтальная съемка)

Компания - склад или производство чего-то

1. Отзыв на русском языке, разборчивый русский, можно с акцентом.

2. Продолжительность от 25 до 40 секунд

3. На видео не должно быть никаких названий программ по монтажу или типа того

4. Без технических косяков - заеданий, отставания звука и т.д.

5. Внешний вид человека - обычный рабочий - спецовка - немного грязная, стоит около

паллета - заматывает паллет стрейч-пленкой.

6. Освещение как на складе или производстве

7. Суть отзыва - сказать что, вот этот стрейч, которым он заматывает - хороший, прекрасно тянется и вообще все супер, он вроде бы от определенной компании (название компании), а вот перед ним был стрейч не очень, плохо тянулся или типа того.

В прикрепленном документе - скрипт отзыва. Допускается небольшая импровизация (даже приветствуется).

4 года назад
f1ash2back
Никита 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
goooj
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
4 дня
Первый раз заказывал отзыв, и скажу честно - немного удивлен. Ребята справились на отлично, все что было указано в тз + скрипт - выполнили. Я доволен работой!
Заказчик просто супер! Очень приятный в общении! Если будете выполнять задание у данного заказчика, то не пожалеете!
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