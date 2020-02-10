Записать видеоотзыв

Возраст до 30 лет - или внешний вид на этот возраст

Съемка на камеру телефона - но нормальное качество (горизонтальная съемка)

Компания - склад или производство чего-то

1. Отзыв на русском языке, разборчивый русский, можно с акцентом.

2. Продолжительность от 25 до 40 секунд

3. На видео не должно быть никаких названий программ по монтажу или типа того

4. Без технических косяков - заеданий, отставания звука и т.д.

5. Внешний вид человека - обычный рабочий - спецовка - немного грязная, стоит около

паллета - заматывает паллет стрейч-пленкой.

6. Освещение как на складе или производстве

7. Суть отзыва - сказать что, вот этот стрейч, которым он заматывает - хороший, прекрасно тянется и вообще все супер, он вроде бы от определенной компании (название компании), а вот перед ним был стрейч не очень, плохо тянулся или типа того.

В прикрепленном документе - скрипт отзыва. Допускается небольшая импровизация (даже приветствуется).