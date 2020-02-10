Записать видеоотзыв

Необходимо скачать 4 видеоролика( который находится в формате:в приложении к сообщению). Например вот этот ролик : [url=https://edu.artemmazur.ru/teach/control/stream/view/id/69735890]https://edu.artemmazur.ru/teach/control/stream/view/id/69735890 [/url]А так же скачать 33 ролика,находящиеся на сайте в формате Vimeo. Доступы к сайту дам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Возраст до 30 лет - или внешний вид на этот возраст
Съемка на камеру телефона - но нормальное качество (горизонтальная съемка)
Компания - склад или производство чего-то
1. Отзыв на русском языке, разборчивый русский, можно с акцентом.
2. Продолжительность от 25 до 40 секунд
3. На видео не должно быть никаких названий программ по монтажу или типа того
4. Без технических косяков - заеданий, отставания звука и т.д.
5. Внешний вид человека - обычный рабочий - спецовка - немного грязная, стоит около
паллета - заматывает паллет стрейч-пленкой.
6. Освещение как на складе или производстве
7. Суть отзыва - сказать что, вот этот стрейч, которым он заматывает - хороший, прекрасно тянется и вообще все супер, он вроде бы от определенной компании (название компании), а вот перед ним был стрейч не очень, плохо тянулся или типа того.
В прикрепленном документе - скрипт отзыва. Допускается небольшая импровизация (даже приветствуется).
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