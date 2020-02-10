Видеомонтажер/копирайтер/рерайтер
Здравствуйте! Готовы взяться за ваше задание прямо сейчас! Работаем в команде, монтажер и звукорежиссер!
Если вам интересно, давайте обсудим детали? В монтаже уже более 4х лет! Все сделаем качественно и в срок! Цену и ролик готов с Вами обсудить!
Вот примеры наших работ монтажера - https://drive.google.com/drive/folders/10klifxC1k7kdXPeJNGIbKU2y3bsQeeZi
И вот записи голоса для радио, готовые аудиоролики, озвучка РЕКЛАМНЫХ ВИДЕО - https://yadi.sk/d/gyid2hquTisaPg
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$10
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Добрый день! Мне очень срочно нужно убрать шум из видео, горели сроки, потому что видео нужно было выкладывать на след. день. Феликс не только убрал шум, сделал заставку, улучшил качество видео и все это где-то за 1 час! Очень довольна! Однозначно буду и дальше сотрудничать! Рекомендую!
Ответный отзыв
Супер заказчик!
$20
10 баллов
4 года назад
Первый раз заказывал отзыв, и скажу честно - немного удивлен. Ребята справились на отлично, все что было указано в тз + скрипт - выполнили. Я доволен работой!
Ответный отзыв
Заказчик просто супер! Очень приятный в общении! Если будете выполнять задание у данного заказчика, то не пожалеете!