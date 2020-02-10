Видеомонтажер/копирайтер/рерайтер

Здравствуйте! Готовы взяться за ваше задание прямо сейчас! Работаем в команде, монтажер и звукорежиссер!

Если вам интересно, давайте обсудим детали? В монтаже уже более 4х лет! Все сделаем качественно и в срок! Цену и ролик готов с Вами обсудить!

Вот примеры наших работ монтажера - https://drive.google.com/drive/folders/10klifxC1k7kdXPeJNGIbKU2y3bsQeeZi

И вот записи голоса для радио, готовые аудиоролики, озвучка РЕКЛАМНЫХ ВИДЕО - https://yadi.sk/d/gyid2hquTisaPg