goooj

Феликс Неустроев goooj

 
32 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтажер/копирайтер/рерайтер

Здравствуйте! Готовы взяться за ваше задание прямо сейчас! Работаем в команде, монтажер и звукорежиссер!

Если вам интересно, давайте обсудим детали? В монтаже уже более 4х лет! Все сделаем качественно и в срок! Цену и ролик готов с Вами обсудить!

Вот примеры наших работ монтажера -  https://drive.google.com/drive/folders/10klifxC1k7kdXPeJNGIbKU2y3bsQeeZi

И вот записи голоса для радио, готовые аудиоролики, озвучка РЕКЛАМНЫХ ВИДЕО - https://yadi.sk/d/gyid2hquTisaPg

   

недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
AraslanovaNadya
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Убрать шум из видео!
Добрый день! Мне очень срочно нужно убрать шум из видео, горели сроки, потому что видео нужно было выкладывать на след. день. Феликс не только убрал шум, сделал заставку, улучшил качество видео и все это где-то за 1 час! Очень довольна! Однозначно буду и дальше сотрудничать! Рекомендую!
Супер заказчик!
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f1ash2back
Никита 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
4 года назад
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Первый раз заказывал отзыв, и скажу честно - немного удивлен. Ребята справились на отлично, все что было указано в тз + скрипт - выполнили. Я доволен работой!
Заказчик просто супер! Очень приятный в общении! Если будете выполнять задание у данного заказчика, то не пожалеете!
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