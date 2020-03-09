Убрать шум из видео!

Нужны люди, которые умеютделать: видеомонтаж, видеодизайн, аудиомонтаж, виджеосценарии. В моих проектах будут примерно такие задания: создание рекламного ролика, полный монтаж видео по ТЗ для компаний, склейка, нарезка фрагментов, блюр различных элементов на фрагменте видео, сложный монтаж: моушин-дизайн, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо убрать "шипение" из ролика + обрезать начало и конец!
СРОЧНО! Необходимо сделать сегодня!
С уважением,
Надежда Арасланова
- Похожие заказы
- $300Видеомонтаж87 заявокЗакрыт4 года назад
- $11
2.20 часа, 2 человекаЗавершен4 года назад
Необходимо записать видео отзыв. С двумя видами ракурсов: показ экрана и показ себя на камеру. По длительности 2-3 минуты.Видеомонтаж24 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть 4 ролика с лепкой из пластилина, каждый 10-15 минут, без звука. Надо интересно (!) написать по шагам, что там происходит (создать текстовый файл - таблицу, накладывать на видео ничего не надо). Пример: 1 секунда: Разрезаем пополам 5 секунда: Раскатываем 10 ...Завершен4 года назад
Детский молодой ютюб канал ищет монтажера. Необходимо найти актуальные картинки, футажи, видео-фрагменты, наложить эффекты, вставить смешные фрагменты разбавить контент. Видео длиной от 7-10 минут.Видеомонтаж67 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужна актриса, снять видео-ролик длительностью около 2 минут, презентация компании по аренде недвижимости. Сьемку нужно проводить в офисе или апартаментах с хорошим ремонтом, если нет, арендуем. Актриса должна быть приятной внешности и с поставленным голосом ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, требуется человек, способный сделать легкий перемонтаж уже готовых роликов. Необходимо: 1. Сделать новый аудиоряд (из готовой библиотеки треков), музыка должна постоянно меняться в течение видео, в зависимости от смены кадра. Всего в одном видео ...Завершен4 года назад
Требуется видеоролик продолжительностью 2-5 минут Не анимация, а на примере сайта Предоставлю текст, нужен также подбор диктора Сайт для презентации: [url=https://xn----7sbbaar5acc1ard1a0beh.xn--p1ai/]https://анти-антиплагиат.рф/[/url] - сервис для повышения уникальности текста онлайнВидеомонтаж19 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет, нужен качественный видео ролик для инсты (пост). Пожалуйста, укажите вилку цен и прикрепите примеры работ. Кроме того, для нас это первый опыт заказа видео ролика, по этому, будет нужна ваша консультация Ниже примерный сюжет: Текст: ...Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт4 года назад
Всем привет! Нам нужно записать 7 видео роликов, каждый длительностью 3 минуты. Тема видео: человек в кадре рассказывает о продуктах компании. 7 продуктов = 7 видео. Пример кадра из видео, которое нам нравится - во вложении. Пожалуйста, указывайте в ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт4 года назад