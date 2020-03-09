Убрать шум из видео!

$10
ВидеомонтажЗавершен9 заявок349 просмотров
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Добрый день! 

Необходимо убрать "шипение" из ролика + обрезать начало и конец!

СРОЧНО! Необходимо сделать сегодня!

С уважением, 

Надежда Арасланова

4 года назад
AraslanovaNadya
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
goooj
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$10
1 день
Добрый день! Мне очень срочно нужно убрать шум из видео, горели сроки, потому что видео нужно было выкладывать на след. день. Феликс не только убрал шум, сделал заставку, улучшил качество видео и все это где-то за 1 час! Очень довольна! Однозначно буду и дальше сотрудничать! Рекомендую!
Супер заказчик!
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