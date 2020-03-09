Добрый день! Мне очень срочно нужно убрать шум из видео, горели сроки, потому что видео нужно было выкладывать на след. день. Феликс не только убрал шум, сделал заставку, улучшил качество видео и все это где-то за 1 час! Очень довольна! Однозначно буду и дальше сотрудничать! Рекомендую!