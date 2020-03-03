Записать видео ролик

ВидеомонтажЗакрыт7 заявок325 просмотров
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Всем привет!

Нам нужно записать 7 видео роликов, каждый длительностью 3 минуты.

Тема видео: человек в кадре рассказывает о продуктах компании. 7 продуктов = 7 видео.

Пример кадра из видео, которое нам нравится - во вложении.

Пожалуйста, указывайте в ставках стоимость 1 минуты и примеры работ.

Всем спасибо и хорошего дня!

4 года назад
dimanorma
Дмитрий 
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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