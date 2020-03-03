Внести пару корректировок в видеоролик

Видео 40 минут состоит из разных кусочков. Нужно склеить все эти видео
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть рекламный видеоролик, который не устраивает буквально парой моментов.
Нужно их подкорректировать.
Правки несложные и не глобальные, я бы сказал точечные даже.
Подробности напишу.
- Похожие заказы
- Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $140
1. Из приложенного шаблонного проекта After Effects сделать ролик по сценарию. Все изображения, тексты, шрифты, звук и т.д. будут предоставлены. Просто нужно все собрать. С шаблоном есть подробная видео инструкция (на английском) там все предельно просто, если ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, ищу человека для сотрудничества. Необходимо монтировать видео для Ютуба, в основном тематика путешествия .Видеомонтаж75 заявокЗакрыт4 года назад
Шапка , привюшка для 1 видео , и все такоеВидеомонтаж19 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужна актриса, снять видео-ролик длительностью 30-40 секунд, презентация компании по аренде недвижимости. Задачи: 1) сьемку нужно проводить в офисе или апартаментах с хорошим ремонтом 2) актриса должна быть приятной внешности и с поставленным голосом 3)снимать ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно смонтировать ролик из отрывков хроники ВОВ,антифашистская тематика под песню Рамштайн Дойчланд,примерно 10 сюжетов,+караоке-русский текст,и где окончание сюжетов-кадр заливается красной краской,катящуюся свастику по всему ролику-5минут.Из хроники вы выбирает сами-я все расскажу подробно.Видеомонтаж19 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Требуется смонтировать небольшой видеоролик с использованием графики! При отклике укажите пожалуйста портфолио Спасибо!Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт4 года назад
Уважаемые коллеги, Стоит задача оформить канал на YouTube [url=https://www.youtube.com/channel/UCkr9G6wCZHMje90vwVCH2Pw]https://www.youtube.com/channel/UCkr9G6wCZHMje90vwVCH2Pw[/url] в том числе разработать video thumbnails под уже имеющиеся видео. Прошу в заявке прислать точную стоимость и срок работы а также ссылки на каналы с которыми Вы работали.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно записать короткий видео отзыв на тематику заработка денег. Особая подготовка не нужна.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно узнать какие цветокора он ставит из этого видеоhttps://www.instagram.com/p/B68L0TIIbP9/?igshid=ojudxqky5a4f кроме маски резкостиВидеомонтаж3 заявкиЗакрыт4 года назад