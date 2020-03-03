Внести пару корректировок в видеоролик

ВидеомонтажЗакрыт29 заявок373 просмотра
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У нас есть рекламный видеоролик, который не устраивает буквально парой моментов.

Нужно их подкорректировать.

Правки несложные и не глобальные, я бы сказал точечные даже.

Подробности напишу.

4 года назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад