Специалист по видеомонтажу в проект

Нужно 5 видеоотзывов о курсах о похудении отженщин. Женщины должны быть разных возрастов, например 24, 29, 32, 37, 42 года. Ну и естественно, по конституции должны быть худенькие. Также от них нужно письменное разрешение на использование этого ...