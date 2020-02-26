Создать видео ролик для рекламы на Youtube

[url=https://yadi.sk/i/pN-XxJQgF7C6bA]https://yadi.sk/i/pN-XxJQgF7C6bA[/url] 3 минуты идёт фильм , нужно из черно-белого сделать цветное
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что?
Видео ролик для рекламы на Youtube в формате-заставка (до 6 сек.)
Предмет ?
Квесты в реальности
Пожелание:
эффектный динамичный ролик состоящие из нескольких вылетов текста со эффектом (можно без озвучки)
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