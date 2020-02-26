Создать видео ролик для рекламы на Youtube

ВидеомонтажЗакрыт28 заявок514 просмотров
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Что?

Видео ролик для рекламы на Youtube в формате-заставка (до 6 сек.)

Предмет ?

Квесты в реальности

Пожелание:

эффектный динамичный ролик состоящие из нескольких вылетов текста со эффектом (можно без озвучки)

4 года назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад